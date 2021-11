Coronavirus Empoli e Cuoio, 53 contagi

Con il bollettino dei contagi per la Toscana che torna a superare quota 500 per oggi, giovedì 11 novembre, anche le zone dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio contano molti positivi in più. Si fa notare il dato per Empoli a 16 contagi, più di città capoluogo come Pisa (oggi ferma a 13). Andiamo a vedere i casi nel dettaglio.

Zona Empolese Valdelsa 44 contagi

Gambassi Terme 4

Empoli 16

Montaione 1

Vinci 4

Fucecchio 6

Certaldo 4

Capraia e Limite 2

Montelupo Fiorentino 3

Castelfiorentino 2

Cerreto Guidi 1

Montespertoli 1

Zona comprensorio del cuoio 9 contagi

San Miniato 6

Montopoli in Val d'Arno 2

Castlefranco di Sotto 1

A breve il bollettino Asl Centro