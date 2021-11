Due furti a Pisa in un giorno: esce dal negozio senza pagare, tentano di rubare al supermercato

Tra la mattina e la notte di ieri due sono i furti che si sono verificati a Pisa. Intorno alle 11 una pattuglia della polizia è intervenuta in Corso Italia per il furto in un negozio. Nel dettaglio, l'addetto alla vigilanza del negozio Oviesse aveva sorpreso una giovane oltrepassare le barriere antitaccheggio senza pagare alcuni capi di abbigliamento, per un valore di 110 euro. Sul posto gli agenti hanno identificato la giovane, una 18enne pisana, che è stata denunciata a piede libero per il reato di furto aggravato. Allertato dalla polizia, sul posto è arrivato il padre della giovane che ha pagato la merce prelevata dal negozio.

Di notte invece ignoti avrebbero tentato il furto al supermercato Carrefour Express, in piazza Papa Giovanni XXIII. Intorno alle 2.30 sul posto è intervenuta la polizia. Chi ha tentato di accedere al supermercato ha forzato la vetrata della porta d'ingresso, facendo scattare l'allarme e scappando via. Sul posto gli agenti non avrebbero trovato altre tracce utili al proseguimento delle indagini.