Maestra e assessore, Certaldo piange Elvira Socci

Morta a 82 anni Elvira Socci, il cordoglio di Certaldo

Il sindaco Giacomo Cucini e tutta l’amministrazione comunale di Certaldo esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Elvira Socci, deceduta nella notte fra mercoledì 10 e giovedì 11 novembre. Elvira Socci, molto conosciuta nella sua Certaldo anche per la sua professione di maestra elementare, è stata a lungo impegnata al servizio della comunità, in qualità di assessore comunale, per dieci anni, durante l'ultima legislatura del sindaco Marcello Masini e la prima del sindaco Alfiero Ciampolini, e da consigliere comunale, per vent'anni dal 1970 al 1990, durante le amministrazioni Masini e Ciampolini e durante la legislatura di Nevio Vanni.

Per anni attivissima nella politica locale, Elvira Socci, classe 1939, oggi pensionata, durante il suo percorso amministrativo, si è occupata di temi come scuola e cultura. Dal 1970 al 1975, nella giunta dell'allora sindaco Masini, aveva ricevuto la delega alla Pubblica Istruzione, confermata anche dal 1975 al 1980, con il sindaco Ciampolini: in questa legislatura, Elvira Socci aveva ricevuto la delega anche a Cultura e Turismo. Nella seconda parte degli anni Settanta, fu lei a seguire il passaggio da comunali a statali degli asili nidi e delle scuole materne e a impegnarsi affinché nascessero i primi laboratori didattici, oltre che affinché l'amministrazione investisse in maniera significativa nell'edilizia scolastica. Proprio durante il suo incarico di assessore alla Cultura, inoltre, nacque la Scuola di musica di Certaldo, poi dal 1991 inglobata nell'associazione Polis.

La salma di Elvira Socci è esposta nella cappella del commiato del cimitero comunale di Certaldo, dove resterà fino alle prime ore di sabato mattina quando sarà trasferita per la cremazione. La cappella del commiato, oggi, giovedì 11 novembre 2021, resterà aperta fino alle 17, e domani, venerdì 12 novembre 2021, dalle 9 alle 17 con orario continuato.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa