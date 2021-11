Gialloblu cerca la terza vittoria, debutta il Basket Castelfiorentino femminile

Dopo le due vittorie conquistate nelle prime due giornate, il Gialloblu Castelfiorentino si prepara per l’anticipo della terza giornata del campionato di Promozione che vedrà i ragazzi di Dario Chiarugi impegnati venerdì 12 novembre a Firenze sul parquet della Freccia Azzurra (arbitri Fabbri di Impruneta, De Chiara di capraia e Limite). I gialloblu andranno in cerca del terzo risultato utile consecutivo per provare a difendere la propria imbattibilità.

Debutto, invece, per il Basket Castelfiorentino femminile nel campionato di serie C che prenderà il via questo fine settimana. Le formazione di Jacopo Giusti, costruita unendo il gruppo storico con le nuove arrivate da Empoli grazie alla neonata collaborazione con l’Use Rosa, esordirà domenica 14 novembre alle ore 21 al PalaGilardetti contro la Fides Montevarchi (arbitro Contu di Pisa).

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa