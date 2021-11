In zona stadio a Firenze c'è la 'Fiera d'Autunno'

Domenica 14 Novembre torna a Firenze uno degli appuntamenti più amati dai fiorentini e non solo: la “Fiera di Primavera”, che quest’anno per lo slittamento imposto dal COVID si trasforma in Fiera d’Autunno. Un evento organizzato dagli ambulanti di FIVA-Confcommercio, con oltre trecento stand dislocati intorno allo Stadio Artemio Franchi, tra viale Maratona, viale Fanti e viale Paoli.

Un ritorno attesissimo perché arriva dopo uno stop durato a lungo, dovuto al rispetto dei DPCM che in piena emergenza pandemica hanno imposto regole sempre più stringenti per contrastare l’aumento dei contagi da Covid 19. E proprio per garantire il distanziamento e la sicurezza di operatori ed avventori, l’area espositiva di questa diciannovesima edizione sarà ampliata rispetto al solito, confermando il primato della fiera promozionale quale più grande realizzata nel comune di Firenze.

I tanti visitatori attesi alla “Fiera d’Autunno allo stadio” potranno passeggiare e fare shopping tra i banchi disposti tra viale Maratona, viale Fanti e viale Paoli che saranno aperti con orario continuato dalle 9 alle 19.

Tanti i prodotti in vendita, nella consueta allegra confusione di forme e colori: dagli articoli più tradizionali di tutti i mercati, come l’abbigliamento uomo donna e bambino, le calzature e la pelletteria a bigiotteria e giocattoli passando per libri, casalinghi e biancheria per la casa, profumi e cosmetici, stampe, quadri e molto altro ancora. Ci saranno anche stand dedicati alla natura, con animali vivi da compagnia o da cortile, poi fiori e piante per rinnovare terrazzi e giardini.

Ampia anche la presenza di banchi gastronomici, con tante specialità dolci e salate da mangiare per strada, come lo “street food” comanda, o da portare via. Frutta e verdura, salumi, formaggi, marmellate e composte, ma anche gli immancabili panini farciti, il lampredotto o la porchetta fino alle specialità della rosticceria, per finire in dolcezza tra gelati, brigidini e altre golosità.

“Lo stop imposto dal rispetto delle regole per il contenimento dell’emergenza Covid non ha scalfito la voglia di partecipare a iniziative che ormai fanno parte del calendario di fiorentini e non solo – sottolinea il direttore della Confcommercio Toscana Franco Marinoni – Tutt’altro. La Fiera di Primavera, quest’anno ‘Fiera d’Autunno’ si appresta ormai a festeggiare venti anni di vita e non accenna minimamente a perdere il suo smalto, segno che anche oggi, in tempi di e-commerce e distribuzione organizzata e di nuove abitudini d’acquisto che persistono nel post pandemia, la ricetta dei mercati continua a funzionare e a piacere alla gente, perché mescola l’evento commerciale con la possibilità di vivere la città, riappropriarsi delle sue strade, incontrare gli altri. Insomma, è anche un momento di socialità e condivisione importante, che ogni volta si rinnova nel quartiere. È quel commercio a misura di uomo che ha contribuito a costruire i legami all’interno nostre comunità. Se poi c’è anche l’opportunità di fare buoni affari, approfittando delle offerte speciali che applicheranno molti stand, il successo è assicurato”.