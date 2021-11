Inaugura il nuovo 'dm' a Prato

dm, la catena europea specializzata in prodotti di bellezza e benessere, ha inaugurato oggi in Piazza San Francesco, 1 a Prato il suo primo punto vendita in città, il sessantatreesimo in Italia e il terzo in Toscana.

Anche nel nuovo punto vendita di Prato, i clienti troveranno l’offerta unica e specializzata di dm: dagli alimentari bio e gli integratori alle linee e ai prodotti di cura e bellezza anche per particolari sensibilità, fino ai dispositivi medici. L’offerta di dm si completa con il baby care, la cura casa e il pet care per un benessere quotidiano per tutti, dagli adulti ai più piccoli.

dm da sempre pone al centro l’essere umano e riconosce ogni persona nella sua unicità e nei suoi bisogni anche grazie a operazioni benefiche. In occasione di quest’apertura, l’azienda ha donato i primi 2.000 euro di incasso alla Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Duccio Boldrini, Responsabile Fundraising presente all’apertura, ha ringraziato per la donazione ricevuta, che andrà a favore dell’ospedale – centro di riferimento nazionale per l’elevata complessità pediatrica – per il sostegno alle attività sanitarie, così da garantire elevati standard tecnologici nella cura dei bambini.

“dm, azienda che da sempre mette al centro del proprio lavoro la salute e il benessere della persona, ha particolarmente a cuore i bambini e, in occasione dell’apertura del nuovo punto vendita di Prato, ha voluto dare un segnale tangibile del suo interesse per i più piccoli sostenendo il Meyer, punto di riferimento pediatrico per l’intera Toscana e per tutta l’Italia” afferma Hubert Krabichler, CEO di dm Italia.

Parole di soddisfazione sono arrivate anche dal Presidente del Consiglio Comunale di Prato, Gabriele Alberti il quale ha dichiarato: “Non possiamo, come amministrazione, che essere felici per questa nuova apertura. La scelta di una grande azienda europea di fare un investimento di una tale portata nella nostra città e di farlo in una piazza significativa come San Francesco e in un edificio storico come questo è davvero un’ottima notizia e auguriamo al punto vendita i migliori successi”.