Lavora in A11 tra Pistoia e Montecatini verso Pisa

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire l’esecuzione delle attività di ripristino del cavalcavia n.28 (km 36) - programmate in seguito al danneggiamento causato dall’impatto di un mezzo pesante - nel tratto compreso tra Pistoia e Montecatini verso Pisa, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di lunedì 15 novembre, verrà garantita una corsia di transito in direzione Pisa. Contestualmente saranno sospesi i lavori attualmente in corso sul cavalcavia a servizio di via Lucchese dove vige un senso unico alternato, per garantire la piena percorribilità della viabilità ordinaria in concomitanza del cantiere autostradale.

Lungo il tratto autostradale interessato dai lavori potrebbero verificarsi accodamenti soprattutto nella fascia oraria 16:00-21:00 di domenica 14 novembre. Agli utenti diretti a Pisa durante il fine settimana, si consiglia di tenersi aggiornati sulle condizioni di viabilità prima e durante il viaggio.