Lavori alle scuole Fermi e Marconi di Scandicci, cantieri in estate

Consolidamento e messa in sicurezza dei solai della scuola primaria Guglielmo Marconi e della secondaria di primo grado Enrico Fermi durante il periodo delle vacanze estive del prossimo anno. Gli interventi, approvati dalla Giunta, saranno effettuati con un investimento di 255.500 euro da parte dell’Amministrazione Comunale che ha individuato la necessità di effettuare questo tipo di lavori a seguito di indagini condotte sui solai di dodici plessi scolastici cittadini, nel dicembre dello scorso anno. A seguito di quelle verifiche la scorsa estate sono già stati condotti lavori simili ai solai di otto scuole.

“L’attenzione, l’impegno e gli investimenti che mettiamo nella cura dell’edilizia scolastica sono massimi – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – Interveniamo per garantire sempre luoghi sicuri in cui studiare, e per svolgere le attività didattiche nelle migliori condizioni. Anche per questa seconda parte di interventi confermiamo la modalità di aggiudicazione dei lavori già adottata con i lavori della scorsa estate nei primi otto plessi, grazie ad un accordo quadro che semplifica e rende più veloci gli interventi nelle nostre strutture, prime tra tutte le scuole, nel pieno rispetto delle regole. Abbiamo provveduto ad approvare la delibera per il piano di interventi di consolidamento alle scuole Fermi e Marconi già adesso per poter programmare con tempi adeguati l’apertura dei cantieri durante le vacanze estive del prossimo anno, quando i lavori non creeranno disagi alle attività didattiche”.

Le verifiche tecniche ai solai dei 12 plessi cittadini effettuate lo scorso dicembre per poter pianificare gli interventi di consolidamento erano state finanziate con contributi assegnati al Comune di Scandicci dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca “per indagini diagnostiche e verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico”.

Durante i lavori per il consolidamento dei solai, la prossima estate alla scuola secondaria di primo grado Fermi saranno effettuati anche lavori aggiuntivi decisi a seguito ad indagini geotecniche affidate dall’Amministrazione comunale ad uno studio associato di ingegneria.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa