"Leggimi ora, leggimi ancora", la Settimana nazionale Nati per leggere fa tappa alla biblioteca Ciari

"Leggimi ora, leggimi ancora" è il titolo dell'iniziativa in programma nelle sale della biblioteca comunale "B.Ciari" di Certaldo, in occasione della Settimana nazionale Nati per leggere, in programma dal 13 al 21 novembre 2021.

L'appuntamento è per martedì 16 novembre 2021, alle 17, con canti, filastrocche e ninne nanne dal mondo, per bambini dai 2 ai 5 anni di età: per partecipare è necessaria la prenotazione, da effettuare contattando la biblioteca, con sede al civico 37 di Borgo Garibaldi, chiamando i numeri 0571 661252 oppure 0571 661253 o inviando una mail all'indirizzo biblioteca@comune.certaldo.fi.it.

L'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle disposizioni nazionali anti-Covid: per gli adulti accompagnatori è richiesto il possesso del Green Pass.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa