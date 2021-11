MD Academy trionfa al Livorno Festival: eletta "migliore scuola" di danza

Per la MD Academy è stato un ritorno con il sorriso quello dalla settima edizione del concorso di danza Livorno Festival. La scuola di Montelupo Fiorentino ha partecipato domenica 7 novembre 2021 al concorso al Teatro Goldoni, portando a casa premi e riconoscimenti. "Una domenica intensa, ricca di soddisfazioni in una location spettacolare" commentano dalla scuola di danza di Montelupo, ringraziando gli organizzatori.

Di seguito i risultati della MD Academy, riconosciuta al Livorno Festival 2021 come "migliore scuola". Il ballerino Andrea Giuntoli è stato decretato il miglior talento della categoria under. Due le borse di studio assegnate, ai ballerini Giuntoli e Yegor Cangiano. In vetta anche sulle coreografie: 'Innocence' di Katia Mancini, direttrice della scuola, ha ottenuto il riconoscimento come migliore coreografia.

Andando per categorie, ecco quelle che si sono classificate prime: passi a due under con borsa di studio, gruppi under con borsa di studio e passo a due juniores. Seconde classificate le categorie gruppi under, gruppi seniores con borsa di studio e composizione coreografica. Per il terzo posto si è classificata la categoria gruppi juniores.