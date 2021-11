Mercatale, in bella mostra il sabato mattina le produzioni agricole del territorio locale e toscano

La vetrina della qualità, stagionalità e genuinità delle colture agricole del territorio locale e toscano in bella mostra il sabato mattina al Mercatale in Empoli.

Sui banchi allestiti in Via Bisarnella, a due passi dal Parco Mariambini e della Statale, assaporando anche l’avvicinarsi delle festività natalizie, sabato 13 novembre, dalle 8 alle 13, come sempre, tanta la scelta di prodotti buoni, sani, di ‘casa nostra’, capaci di soddisfare anche i palati più esigenti.



Le aziende che confermano la loro presenza sono: il Papini con miele e piante grasse; Rudi dell’azienda agricola Naturalia con chiocciole e verdure; Maria con formaggi ovini, caprini e di mucca, latte, yogurt e la buonissima ricotta; San Pierino di San Casciano con vino chianti classico e olio novo; i vivai Pischedda con piante aromatiche e fiori.



Inoltre, non mancheranno: l’antico forno Romolino di Lastra a Signa con pane di grani antichi, pane alle patate, schiacciate e tanto altro ancora; i salumi di filiera toscana di Marco, macelleria di Castelfiorentino; Roberto Romagnoli di Montespertoli con carne di vitello e di maiale, salumi ed olio novo e sempre da Montespertoli il Colle Fiorentino con ortaggi di stagione e le verdure dell'azienda agricola di Luigina di Certaldo, anima del Mercatale, con le verdure di stagione al sapor autunnale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa