Nasce Progetto Prestazione Solidale: prestazioni sanitarie a prezzi calmierati e senza coda

Prestazioni sanitarie private a un prezzo calmierato e senza più lunghe attese, prenotabili tramite la piattaforma CupSolidale.it: questa l’iniziativa alla base del progetto Prestazione Solidale nato da un tavolo di concertazione tra istituti, cliniche private della provincia di Firenze e CupSolidale, la startup fiorentina di prenotazioni sanitarie.

Prestazione Solidale è un progetto sperimentale a tempo, attivo fino al 31 dicembre 2021, che nasce dopo la sospensione fino a fine anno a causa della carenza di fondi del Cup competitivo, ossia l’accordo stipulato tra Asl Toscana Centro e istituti privati convenzionati con la Regione Toscana per venire incontro a tutti i cittadini che dovevano ricorrere a quelle visite ed esami che non potevano essere svolti nelle strutture pubbliche in tempi rapidi.

Prestazione Solidale rappresenta una virtuosa unione di intenti del privato convenzionato e del terzo settore per fornire al cittadino un’alternativa senza liste di attesa e soprattutto a tariffe calmierate.



L’iniziativa assume un carattere di emergenzialità e temporaneità a supporto del sistema sanitario pubblico, così da superare la condizione di stallo dovuta all’emergenza sanitaria ma se ce ne fosse la necessità potrà essere riattivata anche in periodi successivi.

Come prenotare una Prestazione Solidale

La prenotazione di una prestazione a tariffa solidale è molto semplice: il paziente si collega al sito www.cupsolidale.it e inserisce nel campo di ricerca la prestazione sanitaria di cui ha bisogno. Viene generata così una pagina di risposta con l'elenco della disponibilità e accanto ad alcune ci sarà la denominazione: “Prestazione Solidale”.

La prestazione solidale si applica alle seguenti tipologie di esami: Risonanza magnetica, Tac, Ecografia, Ecocolordoppler, Radiografia, Elettromiografia e Fisioterapia.

Le prestazioni agevolate saranno disponibili per un periodo di tempo limitato, con un contatore visibile in fase di prenotazione e potranno essere prenotate esclusivamente attraverso la piattaforma www.cupsolidale.it con pagamento online.

Le cliniche che ad oggi hanno aderito al progetto sono: Salus Medica, Nuova Igea, Istituto Nord Firenze, Ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio, Fondazione Estote Misericordes di Borgo San Lorenzo, Istituto Prosperius, Casa di Cura Leonardo, Croce Rossa Italiana - Comitato di Bagno a Ripolli.

