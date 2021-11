Pannolini alle famiglie in difficoltà, il Quartiere 2 si mobilita a Firenze

Tre associazioni insieme per rendere possibile il dono di pannolini e rotoli di carta per le famiglie in difficoltà: sono Cure2children e le Curandaie, entrambe associazioni con sede nel Quartiere 2, e “Pane Quotidiano”, impegnata nella distribuzione degli aiuti a chi ne ha bisogno. Queste tre realtà insieme hanno reso possibile la donazione, fatta dall'azienda Easy Clean di Calenzano.

L'ingente materiale, che consiste in alcuni bancali, sarà consegnato domani alle 16.30 presso lo spazio CuRemake (Spazio Vintage Inclusivo delle Curandaie) in Via Pepe 47-8.

“E' un grande gesto di generosità di un'azienda che è stato ben raccolto dalle associazioni del nostro territorio perché arrivi a chi ne ha più bisogno”, ha commentato il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi. “Sono associazioni che ben conosciamo e stimiamo, e che collaborano abitualmente con le istituzioni; grazie a loro questi beni andranno davvero alle persone in difficoltà”.

Easy Clean si era offerta di donare i pannolini a Cure2children; da questa iniziativa è partita la ricerca del soggetto più indicato alla distribuzione alle famiglie, ricerca che ha coinvolto importanti soggetti della solidarietà del territorio: Le Curandaie riceveranno il materiale e lo conserveranno, mentre l'associazione Pane Quotidiano si occuperà della distribuzione alle famiglie.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa