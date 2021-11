Muore a soli 52 anni Paola Bernardi, da tempo lottava contro la malattia

È morta a soli 52 anni Paola Bernardi di Castelfiorentino, a capo della pelletteria Arcobaleno assieme al marito Stefano Ulivieri. Con il marito in passato ha gestito un bar in via Masini: una unione nel lavoro e nella vita. Lascia i figli Matteo e Giulia, oltre al compagno. Da 3 anni lottava senza sosta contro una malattia che non le ha lasciato scampo.

Non ha mai fatto mistero della sua lotta contro la malattia, né dell'effetto delle terapie che le avevano causato la perdita dei capelli. Una donna coraggiosa Paola Bernardi, che non ha mai mancato di dire la sua per incoraggiare chi si trovava nella sua condizione e per farsi forza anche nei momenti più duri, assieme alla famiglia che non l'ha mai abbandonata.

Chiamava la malattia 'la bestia', che nonostante vari tipi di trattamento ha sempre occupato un posto troppo ingombrante nella sua vita. "Non mollo, ma è sempre più dura", aveva commentato qualche mese fa durante l'ennesima trasferta in ospedale.

In tantissimi le stanno tributando l'ultimo saluto sui social (anche sul gruppo Facebook "Sei di Castelfiorentino se"), prima dei funerali che si terranno domani alle 15.30 alla chiesa di Santa Verdiana a Castelfiorentino.