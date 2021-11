Pausa campionato, l'Use Scotti Rosa si prepara a dare una svolta

La pausa del campionato è, come sempre, il momento adatto per tirare le somme e fare un piccolo bilancio. L’Use Rosa Scotti ci arriva con all’attivo una sola vittoria e con alle spalle il ko di Lucca, ma sono diversi i motivi per cui coach Alessio Cioni può comunque vedere il bicchiere mezzo pieno e guardare al futuro con fiducia. “La classifica dice che il momento non è dei più felici – spiega il tecnico – ma ci sono le premesse per iniziare a fare un campionato diverso. La squadra ha fatto passi in avanti importanti nel percorso di crescita e poi ci sono da tenere in considerazione l’inserimento di Jeune ed il recupero di Baldelli. La nuova americana a Lucca ha avuto un buon impatto, ma ovviamente ha bisogno di tempo per assimilare le nostre situazioni in campo avendo fatto pochi allenamenti. Valentina invece è sulla via del recupero dopo il problema all’occhio e quindi, per la prima volta, abbiamo la possibilità di far bene e lavorare in un certo modo, cosa che finora non avevamo mai fatto. Quindi ora pensiamo ad allenarci e basta perché, in questo poco tempo, sta a noi trovare i giusti meccanismi col nuovo assetto. Le ragazze devono capire che da qui può iniziare un campionato diverso e non pensare più di tanto alla classifica. La cosa importante è che tutto dipende da noi, per questo sfruttiamo la sosta nel modo migliore, anche se ci manca Rembiszweska che è con la sua Nazionale”. Anche perché, dopo lo stop del prossimo fine settimana, ci sono gare molto importanti che potrebbero davvero dare una svolta al campionato: Faenza e Moncalieri in casa con la trasferta di Broni in mezzo.

“Saranno tre partite fondamentali – prosegue – la cosa che mi da fiducia è che, al di là dei risultati, ho visto carattere nella squadra che, Sassari a parte, non ha mai mollato. Quindi lavoriamo con fiducia e serenità per iniziare un nuovo campionato”.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa