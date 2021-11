Pontedera, rilasciate da inizio anno quasi 4000 Carte di Identità elettroniche

Il Comune di Pontedera ha rilasciato, da inizio anno 2021 e fino alla data di oggi, 3977 Carte di Identità Elettroniche. La CIE è un documento di riconoscimento che ha sostituito la carta di identità in formato cartaceo e che permette al cittadino l'accesso ai servizi digitali erogati in rete da parte di pubbliche amministrazioni e privati. Il servizio di rilascio della CIE viene erogato dal Comune di Pontedera a partire da Settembre 2017 ed è progressivamente cresciuto nei numeri. Sono state 2020 lo scorso anno e 3349 nel 2019.

Ricordiamo anche che, da qualche settimana, nell'ambito della progressiva digitalizzazione dei servizi a disposizione dei cittadini, che possono fruire di nuove funzionalità on line dell'Ufficio Anagrafe, è stata introdotta la possibilità di fare le pratiche di cambio di residenza, sia per chi proviene da fuori, sia all'interno del Comune stesso. In questo caso sono già state 32 le pratiche effettuate dai cittadini a partire dai primi giorni di Ottobre.

Il servizio di anagrafe on line ( accessibile tramite Spid ) consente tutta una serie di altre funzioni: richiedere una certificazione anagrafica, generare autocertificazioni e visualizzare i dati anagrafici propri e del nucleo familiare. Tutto comodamente dal proprio Pc o smartphone. Solo quest'anno ( primo Gennaio - 10 Novembre 2021 ) sono già stati 992 i certificati anagrafici online emessi.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa