Porta a porta per la differenziata su tutta Barberino Tavarnelle

Superare il 70 per cento della percentuale di raccolta differenziata. E’ l’obiettivo che il Comune unico di Barberino Tavarnelle intende raggiungere attraverso l’estensione del servizio di porta a porta a tutto il territorio comunale. Sono partite le prime fasi dell’importante cambiamento, progettato e gestito insieme allo staff tecnico di Alia Servizi ambientali, che prenderà campo dal 14 febbraio 2022.

E’ in corso l’attività di contattazione di tutti i residenti, effettuata casa per casa dagli operatori Alia con l’obiettivo di fornire le informazioni e gli strumenti necessari alla partenza del nuovo servizio. Contemporaneamente si sta svolgendo la consegna a domicilio, frazione per frazione, dei bidoncini e dell’intero kit necessario a differenziare correttamente. Al passaggio a domicilio degli operatori Alia, impegnati a conoscere e verificare direttamente le particolari esigenze dei cittadini, si affianca il ciclo di incontri pubblici nelle frazioni cui prendono parte il sindaco David Baroncelli e i tecnici di Alia per illustrare ai residenti le novità e gli obiettivi dell’ampliamento del porta a porta. Dopo Marcialla, Vico, Sambuca e Monsanto, è il turno di Tavarnelle. Sarà il Circolo La Rampa ad ospitare lunedì 15 novembre il prossimo incontro aperto al pubblico alle ore 21.

“Un’importante occasione di informazione puntuale e trasparente – commenta il sindaco David Baroncelli - per condividere e confrontarsi sul servizio e le nuove modalità di conferimento dei rifiuti che investono sulla collaborazione di tutti per rendere il Chianti un luogo ancora più vivibile e sostenibile che valorizza bellezza, risorse paesaggistiche, capacità di accoglienza e qualità dei servizi”.

Il Comune intende mettere in atto il progetto per migliorare la quantità e la qualità della raccolta differenziata. La nuova modalità di raccolta prevede l’attivazione del servizio porta a porta integrale. Saranno raccolti al domicilio dei cittadini le seguenti categorie di rifiuti utilizzando gli appositi contenitori di cui è iniziata la distribuzione: imballaggi e contenitori (in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo), carta e cartone, residuo non differenziabile, organico. Solo il vetro verrà conferito nelle apposite campane stradali.

Per accedere alle assemblee è necessario essere dotati di green pass ed è consigliata la prenotazione al link https://www.aliaserviziambientali.it/..

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino