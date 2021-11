Prato, alle finestre frammenti di lana simbolo di cura

Sui balconi e sulle finestre delle abitazioni di via Settesoldi a Prato sono comparsi frammenti di lana che fanno parte del mantello gigante di 250 metri quadrati realizzato dalla Fondazione File (Fondazione Italiana di Leniterapia) e che simboleggia cura e protezione.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra File e Prato Social Club, si chiama “Intrecci-amo”. Nell'occasione, Prato Social Club apre le porte della sua sede, al civico 24 di Via Settesoldi, il weekend di sabato 13 (dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 20.30) e domenica 14 novembre (dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30). In queste due giornate, le persone interessate hanno la possibilità di portarsi a casa un “pezzettino” di Mantello, a fronte di una piccola donazione: cappellini, copertine, guanti, borse e tante altre idee regalo originali realizzate dai volontari di File, tutte accomunate da un comune ingrediente alla base, l'amore.

Per gli amanti dei dolci, è poi possibile trovare il Panettone per File, prodotto di grande qualità realizzato da Corsini Biscotti, un dono natalizio all'insegna della solidarietà, perfetto per la famiglia e per gli amici. I fondi raccolti contribuiscono a sostenere File e l'assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie sul territorio di Prato.

Il progetto “Intrecci-amo”, patrocinato dal Comune di Prato, è reso possibile grazie alla collaborazione di Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio e Cna Toscana Centro, al prezioso supporto informativo dei negozianti pratesi e all'aiuto dei residenti di Via Settesoldi. Per quanto riguarda il mantello di 250 metri quadrati, è stato esposto per la prima volta nella Città di Prato, in Piazza delle Carceri, il 29 ed il 30 maggio 2021, iniziativa che è stata accolta con grande entusiasmo dai cittadini pratesi. Il Mantello è un progetto “vivo”, in divenire, pronto ad ingrandirsi per accogliere altri quadrotti all’uncinetto, realizzati da quanti ancora vorranno aiutarci a riaffermare la forza e la dignità della vita fino all'ultimo istante.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa