Precipita dal tetto di una casa, grave 30enne all'Isola d'Elba

Mentre svolgeva dei lavori sarebbe caduto dal tetto, da un'altezza di quattro metri. È la prima ricostruzione di un incidente che si è verificato questa mattina all'Isola d'Elba.

L'infortunato, un 30enne di origine marocchina, sarebbe caduto riportando un trauma al bacino. L'incidente si è verificato intorno alle 11.45 ma è ancora in corso di accertamento poiché il 30enne è stato soccorso in strada mentre invece, da quanto riferito ai soccorritori, sarebbe caduto dal tetto di una casa mentre stava lavorando in un cantiere. I soccorsi sono infatti intervenuti nelle vicinanze di Norsi, sulla via che da Lacona va a Portoferraio, dove il ferito sarebbe stato accompagnato da altre persone, e preso in carico dal 118. Intervenuto anche l'elisoccorso Pegaso, che ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena.