Un 77enne ricoverato all'ospedale di Cisanello per un intervento si era portato con sé una pistola. L'uomo non aveva il porto d'armi, secondo quanto accertato dalla polizia, avvisata dai sanitari. L'anziano, residente a Livorno, è stato dunque denunciato per porto abusivo di armi. La pistola è stata ritirata in via cautelare e la procura di Pisa è stata informata dei fatti.