Rubate 137 maioliche antiche a casa di un antiquario: oggetti ritrovati e tre persone denunciate

Ben 137 maioliche antiche rubate agli eredi di un collezionista e antiquario fiorentino. Dopo la denuncia presentata lo scorso maggio, i carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio culturale di Firenze sono riusciti a risalire agli oggetti e a denunciare tre persone per furto e ricettazione.

Tra gli oggetti recuperati, piatti e vasi in maiolica risalenti a un periodo compreso tra il XVII e il XVIII secolo: per la maggior parte sono piatti policromi in maiolica raccolti e selezionati dal collezionista, datati tra il XVI e il XVIII secolo, di manifattura Castelli, Urbino, Savona, Faenza,

Montelupo, Siena, raffiguranti scene mitologiche, religiose o stemmi.

Iizialmente gli eredi del collezionista si erano accorti solo di alcuni degli oggetti rubati, ma le indagini hanno permesso di individuare uno

dei canali che i responsabili avevano utilizzato per piazzare la refurtiva, in questo modo è stato possibile recuperare non solo i beni denunciati ma anche altre 99 maioliche e altri oggetti.