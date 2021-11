Si riunisce, in treno, il Consiglio della Città Metropolitana

Consiglio della Città Metropolitana di Firenze in treno, venerdì 12 novembre 2021, convocato dal Sindaco Dario Nardella alle ore 9 alla Stazione di Santa Maria Novella. Il convoglio raggiungerà Borgo San Lorenzo e poi Marradi, per fare ritorno al termine della mattinata. Alle ore 14 il Sindaco Dario Nardella incontrerà i giornalisti presso l'area con le Palme al binario 16.

Quattro i punti all'ordine del giorno del Consiglio: una variazione al Documento unico di programmazione; l'aggiornamento del Gruppo Amministrazione Pubblica; l'accordo di programma tra Regione Toscana, Metrocittà, Province di Pistoia e Prato, Comuni di Campi Bisenzio, Montale, Montemurlo, Pistoia, Prato, Signa, Cantagallo e Sambuca Pistoiese, per la progettazione del tronco 3 della Ciclovia del Sole nel tratto Verona-Fienze. Sarà votata anche una mozione sullo stalking e il numero d'emergenza 1522.