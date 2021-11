Spaccio alle Cascine, quasi 2 etti di droga trovati dal cane Bat Man

Continuano le indagini e i ritrovamenti di droga alle Cascine di Firenze. Nel parco erano presenti i carabinieri di Firenze con i colleghi del 6* Battaglione Toscana e un'unità cinofila antidroga, il cane Bat Man. L'animale ha ritrovato nascosti tra la vegestazione 176 g di hashish, divisi in 22 pezzi e avvolti nel cellophane, pronti per lo spaccio, oltre a 20 g di marijuana, diviso in 7 dosi. Dopo il sequestro le operazioni verranno programmate anche nei prossimi mesi.