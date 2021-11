Tamponi rapidi per gli studenti, il servizio per gli under 18 a Barberino Tavarnelle

Tamponi per bambini e ragazzi nella fascia 0-18 presso la farmacia comunale di San Donato in Poggio. Considerata la complessa situazione pandemica e l'andamento instabile e altalenante dell'emergenza sanitaria da Covid-19, legata anche all’arrivo della quarta ondata, il Comune di Barberino Tavarnelle ha deciso di riorganizzare l’attivazione del nuovo servizio di effettuazione dei test rapidi antigenici e orientarlo alla prevenzione e al contenimento della diffusione del virus a favore degli studenti, una delle fasce più fragili che maggiormente necessita di essere sostenuta e tutelata. Della nuova opportunità, l’unica attualmente messa a disposizione dalle farmacie di Barberino Tavarnelle, usufruiranno cittadini residenti nel Comune di Barberino Tavarnelle di età inferiore ai 18 anni.

I test rapidi antigenici, finalizzati alla rilevazione del Covid-19, saranno eseguiti all’esterno della farmacia di San Donato FarmaPesa, in una delle aree maggiormente popolate e caratterizzate da un’alta concentrazione di famiglie con bambini. Nella frazione è presente, infatti, il plesso della scuola primaria di San Donato in Poggio e Sambuca Val di Pesa e a qualche Km di distanza, a Sambuca Val di Pesa, si concentrano il nido comunale Il Melograno e la scuola dell’infanzia La Casa sul Fiume. La giunta Baroncelli ha ritenuto opportuno dunque ridefinire sede e destinatari, rispetto al percorso originario intrapreso da Farmapesa, dopo un’attenta valutazione delle esigenze espresse dalla comunità e in linea con l’ampliamento dell’offerta che la Regione Toscana sta predisponendo per favorire l’accesso degli studenti ai punti dove effettuare i tamponi.

“La necessità di adottare una diversa modalità del servizio – fa sapere l’amministrazione comunale - spostandolo dalla farmacia comunale di via Pisana e destinandolo in questa fase agli studenti, è emersa dal confronto e dal lavoro di condivisione che abbiamo attivato con la comunità scolastica, gli esperti del settore e in aderenza alle direttive regionali e nazionali al fine di rispondere più adeguatamente alle richieste del territorio. Il nostro intento è quello di perseguire obiettivi di tutela della salute pubblica mettendo al centro i bisogni dei bambini e degli adolescenti per i quali, come ente pubblico, dobbiamo impiegare ogni sforzo possibile al fine di garantire loro un normale ritmo di vita che si nutra di educazione, socialità, gioco, passioni, interazione”. “In questa grave e persistente battaglia contro il Covid – rimarca l’amministrazione comunale - l’obiettivo è tutelare prioritariamente le fasce più deboli della comunità e continuare a sostenere la campagna vaccinale che è da ritenersi l’unica arma e la più efficace contro il Covid, capace di arginare la circolazione del virus, prevenire l’insorgenza di patologie gravi, ridurre i decessi, contrastare lo sviluppo delle varianti. Il vaccino, come sosteniamo pubblicamente ormai da tempo, salva la vita, l’unica chiave per uscire della pandemia e mantenere i livelli di normalità cui siamo tornati”.

Il servizio di tamponi sarà erogato a partire da sabato 20 novembre, due volte alla settimana il mercoledì dalle ore 16 alle ore 18 e il sabato dalle ore 14 alle ore 16 da personale qualificato in virtù dell’accordo siglato dalla FarmaPesa con la Salus Toscana e grazie alla collaborazione dei giovani della Blue Room di Tavarnelle che gestiranno il servizio di accoglienza e registrazione. Per prenotarsi occorre contattare: https://farmapesa.tampass.it.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino