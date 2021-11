Tentata rapina, 28enne ferito al volto: arrestati due 24enni

Avrebbero rapinato un 28enne a Firenze in via Nazionale tra l'8 e il 9 novembre scorso, nei pressi della stazione Santa Maria Novella., ferendo al volto con un coltello il giovane. Per questo due 24enni marocchini sono stati fermati come indiziati di delitto dalla polizia per tentata rapina.

I malviventi, con la scusa di chiedere una sigaretta, hanno tentato di sfilare il portafoglio dalla tasca del giovane. Quando questi ha opposto resistenza, uno dei due lo ha colpito al volto. La fuga è avvenuta a mani vuote.