Una panchina bianca per i caduti sul lavoro: si farà nel Quartiere 2 a Firenze

Mettere in un giardino comunale o in un luogo pubblico una panchina bianca per ricordare i caduti sul lavoro, le “morti bianche” che ancora oggi colpiscono i lavoratori: è la mozione presentata dal Gruppo Pd nel Consiglio del Quartiere 2 e approvata ieri all'unanimità.

La mozione, presentata dal capogruppo Gabriele Sandrelli, chiede al Quartiere e all'Amministrazione Comunale di procedere all’allestimento della panchina, "in autonomia o in accordo con Associazioni ed Enti che eventualmente vorranno collaborare al progetto" e di darne comunicazione "per contribuire alla massima diffusione e sensibilizzazione sui temi della sicurezza sul lavoro".

"E' importante ricordare le vittime - ha sottolineato il presidente Michele Pierguidi -, ma anche sensibilizzare non solo la cittadinanza e i giovani, ma soprattutto i datori di lavoro: perché spesso quelli che muoiono sono quelli che fanno i lavori più umili. Il mancato rispetto delle leggi, magari per un po' di profitto in più, è un crimine veramente molto grave che lascia morti e famiglie nella disperazione".

Insieme alla mozione Pd, il Consiglio del Quartiere 2 ha approvato, sempre all'unanimità, la mozione presentata dal Gruppo Lega Salvini Premier per individuare una via o un luogo pubblico del quartiere e intitolarlo alla memoria dei "Caduti sul lavoro" e per la sensibilizzazione sul tema insieme alle scuole e alle associazioni del territorio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa