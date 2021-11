Via dei Presepi, c'è la data dell'inaugurazione a Cerreto Guidi

Prenderà il via tra poco meno di un mese, a Cerreto Guidi, la X edizione della Via dei Presepi che quest’anno verrà inaugurata Mercoledì 8 Dicembre. Diventata in pochi anni meta di numerosi visitatori, la manifestazione è anche quest’anno nel circuito “Terre di Presepi”.

Lo scorso anno durante la pandemia, per conservare la tradizione dei presepi, Cerreto Guidi, di comune accordo fra Amministrazione comunale, associazioni e presepisti, aveva comunque esposto nelle vetrine molti presepi, promuovendo un concorso attraverso i social e portando avanti numerose iniziative webinar per promuovere molte realtà presepiali sia della Toscana che oltre.

Nei giorni scorsi si sono svolti incontri con le associazioni e i presepisti per definire i dettagli del programma che saranno ufficializzati la prossima settimana.

E’possibile già indicare che La Via si terrà dal 5 dicembre al 9 gennaio con numerosi allestimenti per le vie del centro e in luoghi simbolo come la Villa Medicea, la Palazzina dei Cacciatori e la nuova Biblioteca. A breve partirà il concorso per tutti coloro che vorranno portare le proprie realizzazioni.

Non può essere taciuto, del resto, come da mesi, proprio a Cerreto Guidi abbia posto le basi l’Associazione Nazionale Città dei Presepi che presieduta dal Sindaco Simona Rossetti punta a promuovere e coordinare una rete che mette insieme città, paesi e associazioni (pubbliche e private), per inserire il percorso dei presepi nella programmazione turistica, mantenendo ognuno la propria specificità.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa