Via Oberdan, chiusa al traffico per rifacimento di tutto il manto stradale

Nuove asfaltature nel centro cittadino di Empoli. Sarà chiuso il traffico su Via Oberdan, in direzione Centro Storico, dalle 8 di lunedì 15 novembre fino a mercoledì 17 novembre al termine dell'intervento. Questo salvo condizioni meteo avverse.

La chiusura si rende necessaria per realizzare le lavorazioni di rifacimento del manto stradale su tutto il tratto che rientra nell'ambito dell'accordo quadro di manutenzione delle strade comunali.

Pertanto in queste date sarà interdetto l'accesso verso il centro da Viale Boccaccio e Viale Giotto, inoltre all'incrocio con Via San Donnino sarà possibile solo la svolta a destra.

A cantiere chiuso sarà messo in sicurezza il percorso in modo da permettere l'accesso ai passi carrabili prospicienti Via Oberdan.

Inoltre le lavorazioni verranno svolte per tratti, quindi sarà consentito l'accesso ai passi carrabili che si affacciano sulla strada quando non saranno in corso i lavori in quel punto.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa