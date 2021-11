È previsto per lunedì 15 novembre l’intervento per rimuovere un leccio secco (morto in piedi) che si trova a Giardino Scotto, in prossimità dell’area giochi.

L’intervento, finalizzato a eliminare rischio caduta della pianta e garantire così l’incolumità degli utenti dell’area, sarà eseguito da Euroambiente, global service del verde del Comune di Pisa.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa