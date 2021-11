Spaccio, ricettazione e guida in stato di ebrezza: 32enne in manette

Guida in stato di ebrezza, armi illegali, ricettazione di auto rubate, spaccio. Sono i motivi per cui un 32enne di origini albanesi è stato arrestato a Calenzano. Nel corso della mattinata di oggi, venerdì 12 novembre, l'uomo è finito in manette per fatti compiuti tra il 2015 e il 2019 tra Prato, Pontassieve, Campi Bisenzio e Calenzano.

Il 32enne stato sorpreso alla guida in stato di ebrezza a Calenzano, si era reso autore di ricettazione di detenzione e porto abusivo di armi in Prato e di un episodio di ricettazione relativo all’acquisto di auto rubata in Pontassieve e plurimi episodi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso nei comuni di Pontassieve, Campi Bisenzio e Calenzano.

L’arrestato è stato portato presso la casa circondariale di Prato Dogaia.