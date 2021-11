Giovane donna trovata morta per strada a Viareggio

Il cadavere di una giovane donna è stato ritrovato a Viareggio, in strada. Lungo via IV Novembre, vicino a un ristorante e non lontano dal luogo del mercato rionale, è stato trovato il corpo di una donna di 30-35 anni nella mattinata di oggi, venerdì 12 novembre.

La donna era rannicchiata accanto a una bici. L'ha notata un operatore della nettezza urbana, che ha subito chiamato i soccorsi. Per la vittima non c'è stato niente da fare. Il decesso dovrebbe essere avvenuto nella notte. Sulla donna, stando alle prime informazioni, non sarebbero presenti segni di violenza.

Presenti sul posto anche i carabinieri, che stanno indagando.