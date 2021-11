Campagna vaccinale antinfluenzale a Greve, 3 sedi a disposizione

Prende il via la campagna vaccinale antinfluenzale nel territorio comunale di Greve in Chianti. Il Comune mette a disposizione gli spazi pubblici, provvede alla sanificazione dei locali dopo ogni giornata di vaccinazione e organizza l’attività vaccinale e informativa, in stretta collaborazione con i medici di medicina generale, illustrando modalità, luoghi e i medici ai quali rivolgersi.

Sono tre le sedi dove i soggetti interessati dalla campagna sanitaria, gli ultrasessantenni e le persone con patologie, potranno effettuare la vaccinazione: lo stadio comunale Walter Franchi di Greve in Chianti (con ingresso dalla Sr222), il Centro civico comunale di Strada in Chianti (via Togliatti) e la SMS Pubblica Assistenza di San Polo (via Dina e Pietro Stefanini, 2). Le prenotazioni possono essere effettuate nelle sedi previste a Greve, Strada e San Polo. Le sedute vaccinali si terranno già da domani, sabato 13 novembre, a San Polo e Strada, mentre a Greve partiranno il 20 novembre.

Il sindaco Paolo Sottani sottolinea il ruolo preziosissimo del tessuto sociale e sanitario esprimendo “un particolare ringraziamento alle associazioni AVG, la Croce Rossa Italiana di Greve in Chianti e Strada in Chianti, la SMS San Polo e i Medici di Medicina Generale per la collaborazione che ancora una volta si è manifestata grazie all'impegno collettivo, al fine di realizzare un'operazione sanitaria che si rivela fondamentale soprattutto nel contesto della situazione pandemica, purtroppo ancora in corso”.

GREVE IN CHIANTI

Per Greve in Chianti i medici che si sono resi disponibili per effettuare la vaccinazione sono i dottori Nicolò Altieri, Claudio Mazzotta, Marcella Pettini, Cecilia Porciatti. I pazienti potranno prenotarsi da lunedì 15 novembre presso l'Associazione Volontariato Grevigiano di Greve in Chianti al numero 055 8544777 nei giorni lunedì e mercoledì dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 e il venerdì dalle ore 8 alle ore 13.

STRADA IN CHIANTI

Per quanto riguarda la frazione di Strada in Chianti i medici ai quali rivolgersi sono Ilenia Fallai, Fulvio Fusi, Marcella Pettini, Anna Stefanini. In questo caso è già possibile prenotarsi presso la Croce Rossa Italiana di Strada in Chianti ai numeri 055 858335 e 375 6755094 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.

SAN POLO IN CHIANTI

Per San Polo in Chianti i dottori interessati sono Fulvio Fusi e Matteo Baldini. Le prenotazioni sono già attive al numero 055 855366 o direttamente alla Pubblica Assistenza.

SI ACCEDE CON GREEN PASS

È necessario esibire il Green pass e si raccomanda di presentarsi muniti mascherina, non prima di 10 minuti antecedenti l'orario dell'appuntamento, mantenendo rigorosamente il distanziamento previsto dalle norme vigenti. A dare le necessarie informazioni, utili allo svolgimento delle procedure, saranno alcuni volontari impegnati anche a verificare il possesso del Green pass. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio medico

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino