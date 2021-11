Continue infrazioni a Castelfiorentino, 32enne in carcere

Dopo varie intemperanze a Castelfiorentino, un 32enne è finito in carcere e adesso è a Sollicciano. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 novembre, il giovane è stato arrestato dai carabinieri. Di origini tunisine e da tempo senza fissa dimora, è finito in manette per reati contro la persona e il patrimonio.

In passato era stato protagonista di diversi litigi e di continui danneggiamenti, anche del patrimonio pubblico, tra cui alcuni vasi in centro. Il 3 novembre, inoltre, era stato sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Firenze.

Sin da subito, le plurime violazioni alle prescrizioni imposte e puntualmente segnalate dai carabinieri castellani hanno portato all’emissione della misura cautelare in carcere.