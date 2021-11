Cinquantesimo Confesercenti, appuntamento a Empoli con "Agenda 2071"

In occasione del cinquantesimo anniversario dalla fondazione di Confesercenti, a Empoli lunedì 15 novembre 2021 si terrà un incontro dal titolo "Agenda 2071 - La Confesercenti tra cinquant’anni fa". L'appuntamento è alle ore 10 all'Auditorium ASEV in via delle Fiascaie, 12.

Saranno presenti Alessio Falorni, presidente dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa e sindaco di Castelfiorentino, Brenda Barnini delegata al commercio per l'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa e sindaca di Empoli, Enrico Sostegni consigliere Regione Toscana e presidente commissione sanità, Claudio Bianchi presidente Confesercenti Firenze e Ilaria Scarselli, presidente Conferescenti Empolese Valdelsa.