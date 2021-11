Commercio di vicinato e futuro della città di Scandicci: l’iniziativa di Confesercenti

Nel 2021, Confesercenti festeggia il suo Cinquantesimo Compleanno; proprio nell’ambito delle iniziative organizzate per celebrare quest’importante ricorrenza si è svolta giovedì 11 novembre presso la Fabbrica dei Saperi (INU – Urban Center piano terra) a Scandicci l’iniziativa organizzata da Confesercenti Scandicci per celebrare questi 50 anni al fianco delle imprese.

Un’iniziativa per fare il punto sul commercio e sul futuro della città di Scandicci, un momento di confronto costruttivo tra le imprese ed l’amministrazione comunale. Confesercenti conta a Scandicci oltre 1000 associati; ed un Centro Commerciale Naturale “Città Futura” particolarmente attivo ed impegnato che vanta oltre 50 imprese aderenti.

Sono intervenuti all’iniziativa: Daniele Spinelli Presidente Confesercenti Scandicci, Sandro Fallani Sindaco di Scandicci, Andrea Franceschi Assessore allo Sviluppo Economico Comune di Scandicci, Alberto Marini Direttore Confesercenti Firenze e Claudio Bianchi Presidente Confesercenti Firenze che ha fatto le conclusioni. Presenti, inoltre, assessori della Giunta Comunale di Scandicci, tra cui il ViceSindaco Giorgi e l’Assessore Yuna Kashi Zadeh, Fausto Merlotti consigliere regionale, Vittoriano Farsetti Presidente del CCN “Città Futura” e Don Momigli; oltre a numerosi dirigenti ed imprenditori della città. A moderare l’iniziativa Francesco Chini Responsabile Sindacale Confesercenti Area Metropolitana.

“Confesercenti è un punto di riferimento forte e concreto per le imprese associate; e vogliamo ribadirlo con ancor maggior vigore in occasione dei 50 anni della nostra Associazione. – ha affermato Daniele Spinelli Presidente Confesercenti Scandicci – Scandicci ha avuto negli anni un notevole sviluppo, e siamo pronti a collaborare per raggiungere obiettivi in favore di una crescita dell’intero tessuto economico, del commercio e del turismo. Come Confesercenti siamo attenti alla città nel suo complesso, al centro cittadino e senza dimenticare nessun quartiere. Negli anni abbiamo strutturato un importante e costruttivo dialogo con l’amministrazione comunale per il bene collettivo e per ottenere risultati positivi per le nostre imprese. E intendiamo, oggi ed in futuro, proseguire questo percorso caratterizzato da uno scambio di idee e proposte.”

Vittoriano Farsetti come Presidente del CCN Città Futura, nel suo intervento. ha parlato dell’importanza di realizzare eventi di qualità che offrono un servizio ai cittadini e alle imprese e rappresentano uno strumento di attrazione e promozione della città.

Il Sindaco Fallani nel suo intervento ha sottolineato il forte radicamento di Confesercenti nel territorio, e l’importanza di questi momenti di riflessione per capire come migliorare e come guardare al futuro; poiché è fondamentale capire dove siamo e dove vogliamo andare. L’amministrazione comunale intende sostenere in maniera forte e chiara il commercio di vicinato ed il suo radicamento nei quartieri per il suo valore economico e sociale. E’ fondamentale avere coraggio innovativo e volontà di crescita. L’Assessore allo sviluppo economico Franceschi ha, inoltre, ribadito l’intenzione dell’amministrazione di mettere in campo azioni per evitare la desertificazione del centro cittadino.

Fonte: Ufficio Stampa Confesercenti