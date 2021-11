Esce da casa di notte a Grosseto: adolescente ritrovato, torna dalla sua famiglia

Ieri notte a Grosseto un adolescente si è allontanato da casa e fortunatamente, a parte la grande preoccupazione dei familiari, tutto si è concluso per il meglio con il suo ritrovamento.

Nella nottata di ieri la famiglia del minorenne ha segnalato la scomparsa alle sale operative delle forze dell'ordine, facendo scattare il coordinamento, compresa la sala operativa della guardia di finanza di Grosseto. L'operatore del 117 ha allertato immediatamente la pattuglia del capoluogo che, nel corso del controllo del territorio, si è messa alla ricerca del giovanissimo. Intorno all'una e mezza l'equipaggio dei finanziari ha ritrovato il ragazzo per le strade del centro. Raggiunto e fermato, il giovane era in buone condizioni fisiche. Accompagnato in caserma per ripararlo dal freddo, i finanziari gli hanno offerto una cioccolata calda e una merendina, nell'attesa dell'arrivo dei suoi genitori già avvisati del ritrovamento e che stesse bene. Poco dopo il ragazzo ha riabbracciato i suoi parenti, che hanno ringraziato le fiamme gialle intervenute.