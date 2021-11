'Fai Luce Sul Diabete', la Giornata Mondiale. Nell’Asl Toscana Centro seguiti 97mila pazienti

97.257 pazienti affetti da diabete sono seguiti dai servizi dell’Azienda USL centro; di questi quasi la metà (47922) sono nell’area fiorentina (centro, nordovest, sud est e Mugello). Domenica prossima 14 novembre si celebra l’annuale Giornata Mondiale del Diabete in occasione della quale i pazienti che ne sono affetti sono stati invitati , su iniziativa dell'Associazione Medici Diabetologi e della Societa' Italiana di Diabetologia , ad accendere una luce per portare l’attenzione sulla prevenzione della malattia e sulla diseguaglianza dell’accesso alle cure. Infatti la metà delle persone che vive con il diabete non sa di averlo e 3 persone su quattro che vivono in Paesi a redditto medio/ basso e che hanno bisogno di insulina non vi possono accedere. Questo il tema definito dall'International Diabetes Federation per la Giornata Mondiale del Diabete 2021.

“Mentre celebriamo il centenario della scoperta dell'insulina, dobbiamo ricordare che ancora oggi questo farmaco salva vita rimane fuori dalla portata di molti che ne hanno bisogno” evidenzia la dottoressa Cristiana Baggiore, direttore della SOC di Diabetologia dell'Azienda Toscana Centro.

Nell’Azienda USL Toscana Centro la rete di diabetologia è diffusa in tutte le aree attraverso le strutture ospedaliere e territoriali per il costante monitoraggio dei pazienti anche con l'introduzione di sistemi di telemedicina come il monitoraggio attivo delle persone con il piede diabetico.

“L’assistenza -spiega Baggiore- avviene tramite il nostro Centro aziendale per la Podopatia Diabetica, in collaborazione con la rete infermieristica territoriale e l'Osservatorio Lesioni Cutanee, inoltre e' stato avviato un progetto per l'attivita' di teleconsulto fra diabetologi e Medici di Medicina Generale di una parte dell'area fiorentina che contiamo di ampliare a tutti gli ambiti aziendali. Durante il periodo piu' grave dell'epidemia COVID, e' stato avviato il programma di televisita diabetologica che ad oggi e' sempre attivo in tutte le aree della nostra azienda” .

Anche durante la recente pandemia da Sars Cov -19, le Diabetologie dell’Azienda si sono riorganizzate rapidamente per rimanere vicine ai propri assistiti e garantire aiuto e cure che non sono mai venute meno.

Due terzi dei quasi 100.000 diabetici residenti nel territorio della nostra Azienda ad oggi hanno avuto una presa in carico presso un Servizio di Diabetologia aziendale.

Il diabete è una delle malattie cronico-degenerative più diffuse nella popolazione ed è gravato da molteplici complicanze croniche che hanno un impatto significativo sulla durata e sulla qualità della vita delle persone che ne sono affettte. Chi poi si trova a dover convivere con questa patologia deve essere cosciente del fatto che dal diabete attualmente non si guarisce, ma anche che ci sono validi strumenti, sia farmacologici che tecnologici, che consentono di gestirlo e viverlo bene

Le grandi innovazioni introdotte nel corso del tempo per la gestione quotidiana del diabete corrono a ritmi straordinari e si sono compiuti molti passi fra cui il Piano sulla Malattia Diabetica, che ha dato importanti indicazioni su come implementare la filiera assistenziale e dare consapevolezza sui bisogni della malattia.

La Toscana si e' sempre dimostrata leader nell'assistenza diabetologica e vanta esiti di cura fra i migliori a livello nazionale.

Fonte: Ausl Toscana Centro