Giro d'Italia 2022, Toscana esclusa assieme a Lazio e Umbria

Il Giro d'Italia 2022 non farà tappa in Toscana. Sono state rese note tutte le tappe e la regione del Centro Italia, così come pure l'Umbria e il Lazio, vengono 'scansate' dalla carovana rosa. Un anno di sosta dunque, dopo che lo scorso anno un finale di tappa fu a Montalcino e la ripartenza il giorno dopo avvenne a Siena, con il passaggio dalla provincia di Firenze.

Per il Giro d'Italia 2022 ci saranno 3 tappe 'estere' in Ungheria tra Budapest e Visengrad, per poi ripartire dalla Sicilia, salendo su per la Calabria e la Basilicata. Una tappa sarà interamente dedicata a Napoli, poi il passaggio dal Molise a Isernia. Da lì i ciclisti passeranno per le regioni affacciate sull'Adriatico: Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna, evitando tutto ciò che sta al di là degli Appennini come la Toscana. La tappa Parma-Genova sfiorerà la nostra regione senza oltrepassarla, passando poi dal Piemonte alla Valle d'Aosta. E ancora la Lombardia, il Trentino con la Valsugana, infine il Veneto con la conclusione a Verona.

Per l'esclusione della Toscana non sono mancate le polemiche.

"Sinceramente - afferma Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega - sono rimasto molto amareggiato nello scoprire che l’edizione del 2022 del Giro d’Italia non preveda nemmeno una tappa in Toscana. Una scelta sbagliata che penalizza i tanti appassionati di ciclismo che vivono in una terra dove, tra l’altro, diverse squadre fanno la preparazione in vista delle gare e che ha dato i natali a molti campioni di questo amatissimo e popolare sport. Da sportivo non posso che esprimere il mio totale disappunto e mi chiedo se si poteva evitare, magari con un impegno maggiore a livello istituzionale, questa che appare come una palese lacuna."