I bambini incontrano le arti marziali a scuola a Limite sull’Arno

Ieri, giovedì 11 Novembre , è ripartita la collaborazione tra la scuola di arti marziali Il cerchio del Drago asd e la scuola paritaria San Francesco entrambe di Limite sull’Arno. Si tratta di un progetto di attività motoria propedeutica all’avviamento del Kung fu. La lezione è stata tenuta dal giovane Alessandro Campaini, 18 anni, studente del liceo sportivo Leonardo da Vinci di Empoli. Alessandro da quest’anno è il responsabile del corso “ gioco drago “ che si tiene nella asd di Limite e segue i bambini dai 4 ai 6 anni. La collaborazione con la scuola San Francesco era stata interrotta dall’emergenza covid ma da ieri è ripresa.

“Lavorare con la San Francesco è sempre un piacere per la disponibilità e la competenza delle insegnanti, è una grande responsabilità lavorare con bambini così piccoli ma anche una soddisfazione immensa. Ringrazio di cuore Sabrina Rossi , responsabile della scuola e le insegnanti Mimma e Rossella La Colla per averlo permesso” ha dichiarato Massimiliano Campaini, presidente del Cerchio del Drago. Penso sia importante che il Kung fu, come tutti gli sport, vadano praticati fin da piccoli per un corretto sviluppo del corpo e una crescita sana. Inoltre le arti marziali , come disciplina , hanno un qualcosa in più, insegnano l’autocontrollo, il rispetto per l’avversario, la socializzazione e aumentano l’autostima. Questi ultimi due anni sono stati molto duri per i ragazzi, chiusi in casa in un’età in cui tutti hanno un estremo bisogno di socializzare. Questa collaborazione è un segnale forte di ripartenza e speriamo di poter continuare a lungo.

Fonte: Ufficio Stampa