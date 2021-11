Parte l'anno della Normale, all'inaugurazione il ministro Bianchi

Lunedì 15 novembre la Scuola Normale Superiore inaugurerà l’inizio dell’anno accademico 2021-2022 con una cerimonia, nella Sala Azzurra del Palazzo della Carovana a Pisa, che vede la partecipazione del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Il programma prevede, a partire dalle ore 15, la prolusione che aprirà le attività didattiche e di ricerca del Direttore Luigi Ambrosio. Saranno toccati temi quali il rapporto della Normale con le scuole italiane, con il sistema universitario, con il territorio, le collaborazioni nazionali e internazionali, e annunciati ulteriori progetti.

Al termine della prolusione seguirà l’intervento del ministro Bianchi, dopo il quale sono previsti i contributi della sociologa Chiara Saraceno, con un discorso sul tema “Le questioni in gioco quando si parla di parità di genere”, e della ex allieva Francesca Biagini, ora docente di matematica e Vice-Rettore per International & Diversity all’Università di Monaco: “La mia esperienza alla Scuola Normale: un inizio in retrospettiva”.

Alle 17.30 il responsabile Collezioni e Archivi del Centro Pecci di Prato, Stefano Pezzato, introdurrà al rinnovato percorso espositivo di arte contemporanea nel Palazzo della Carovana, con nuove opere presentate dal professore di Storia dell’Arte contemporanea Flavio Fergonzi.

La cerimonia potrà essere seguita in diretta sul canale Youtube della Scuola Normale, l'accesso in presenza sarà consentito ai soli possessori di Green Pass in corso di validità e fino a esaurimento dei posti disponibili.

Fonte: Scuola Normale Superiore - Ufficio stampa