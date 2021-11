Interventi in ambito sociale, dal Comune di Pontedera 253mila euro

253mila euro erogati nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno e il 31 ottobre di quest'anno, che è una cifra già superiore ai contributi economici del 2020 (pari a 196mila euro) e a quelli del 2019 (154mila). E' il dato che emerge dall'analisi del resoconto sugli interventi in ambito sociale messi in campo dal Comune di Pontedera.

"Agiamo su più fronti - spiega l'assessore delegata Carla Cocilova - l'aiuto viene dato alle famiglie in difficoltà, alle persone e alle fasce più deboli, con la priorità per le donne sole con bambini. Stiamo ancora vivendo una fase dove molti soggetti hanno fragilità per le conseguenze della pandemia. Ogni contributo - aggiunge Cocilova - viene erogato a fronte di un progetto che porti le persone aiutate verso un percorso di autonomia".

Accanto a questo versante ci sono le partite legate ai buoni spesa e al contributo affitti. Anche in questo caso i dati rendono bene l'idea del periodo che stiamo attraversando. Finora, nel 2021, 122 nuclei sono state aiutate con i buoni spesa, mentre, per l'integrazione al canone di locazione, sono state accolte 254 richieste.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa