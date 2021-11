La montagna pistoiese ha finalmente un nuovo medico di famiglia, incarico per un anno

E’ Gianmaria Brizzi il nuovo Medico di Famiglia per la Montagna pistoiese. Il medico oggi ha firmato il contratto ed entrerà in servizio a far data da lunedì 15 novembre.

Aprirà gli Ambulatori nelle frazioni di Cireglio, Pracchia, Orsigna e Le Piastre rispettando così, come indicato dall’Azienda Sanitaria, il vincolo di attività ambulatoriale nelle aree collinari e montane.

Il dottor Brizzi sarà titolare di un incarico a tempo determinato della durata di un anno. Gli assistiti precedentemente in carico al dottor Simone Iadevaia non devono avviare alcuna procedura in quanto saranno automaticamente assegnati al dottor Brizzi.

"Da settimane - spiega il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi - sto seguendo la questione della mancanza del medico a Cireglio, Le Piastre, Pracchia e Orsigna. Accolgo quindi positivamente il fatto che gli abitanti della collina e della montagna potranno finalmente avere un nuovo medico negli ambulatori di riferimento. La notizia che arriva oggi, grazie al dottor Brizzi, garantisce una boccata di ossigeno ai residenti. Ringrazio quindi il dottore per l’incarico che andrà a ricoprire augurandogli buon lavoro.

Il mio impegno non si ferma certo qui, perché questo incarico è a tempo determinato e quindi c’è un rischio concreto che a breve, come già accaduto, gli abitanti della collina e della montagna possano ritrovarsi di nuovo senza un ambulatorio aperto. Come detto più volte, occorre una normativa speciale a livello nazionale per queste aree, che possa garantire formalmente i diritti primari a chi vive in questi luoghi".