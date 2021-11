La Questura di Pisa si conferma fucina di promozioni per i funzionari che dirigono le varie articolazioni, a riprova che la piazza pisana è considerata di spessore dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si sul fronte del contrasto alla criminalità che nella gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nell’ultimo Consiglio di Amministrazione è stata decisa la promozione a Dirigente Superiore (qualifica che prelude ad un incarico da Questore o da dirigente di Compartimento) di 10 Primi Dirigenti della Polizia di Stato di tutta Italia: tra questi, è stato promosso il Vicario del Questore di Pisa, Giuseppe Simonelli, che dunque a breve lascerà la nostra Questura per incarichi superiori.

Originario del frusinate ma forlivese di adozione, 58 anni, il dr. Simonelli si è distinto per l’ equilibrio e la grande professionalità quotidianamente dimostrata, derivante dalla lunga esperienza maturata nei variegati settori della Polizia di Stato: ha infatti prestato servizio al Centro di Addestramento per le Specialità della Polizia di Cesena, la Polizia Stradale di Cesena Ravenna e Rimini e la Questura di Forlì – Cesena, maturando collaborazioni con organizzazioni internazionali di polizia quali Frontex e Cepol in qualità di relatore a seminari in Italia ed all’estero. Ha maturato significative esperienze nella gestione dei servizi di ordine pubblico, ed è stato capo delegazione italiana alla finale di Champions League di Madrid, nel maggio 2021. E’ stato infine Vicario del Questore in ben 3 sedi: Verbania, Forlì-Cesena e Pisa.

Promossi inoltre a Commissario Capo due valenti Commissari della Questura: Maurizio Stilli, 63enne in forza alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura pisana, in precedenza in servizio a Livorno e a Genova. A Pisa è stato in forza alla Digos dal 1995 al 2002, per poi essere assegnato alla attuale Divisione. E’ particolarmente esperto nei settori dell’Antimafia e delle Misure di prevenzione, tanto da esserne anche docente nell’Aggiornamento professionale per i colleghi della Questura. Sandra Orsini, 56enne colonna dell’Ufficio Investigativo della Questura, la Squadra Mobile, dove presta ininterrottamente servizio dal 1995: prima ancora, ha svolto servizio presso la Questura di Livorno e, a Pisa, all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. E’ particolarmente esperta nella gestione dei reati di genere, contro la persona ed i minori.

Fonte: Questura di Pisa