La vita del vetraio Silvano Giusti nel libro di Mezzedimi: la presentazione a Colle

La vita del vetraio Silvano Giusti in un libro del Prof Meris Mezzedimi .

La presentazione del libro "Con il maestro Vetraio Silvano Giusti nel mondo del cristallo" scritto dal Professor Meris Mezzedimi si svolgerà domani 13 novembre presso l’azienda colligiana Cristalleria Ollevilca alle ore 17.30.

Questo libro descrive i fatti salienti della vita lavorativa di Silvano Giusti e del contesto in cui si è svolta, così come mi sono stati raccontati dallo stesso protagonista. Entrato in fabbrica da ragazzo, negli anni del dopoguerra, quando l'Italia da poco più di un anno era divenuta una Repubblica, senza avere nessuna conoscenza della professione che stava per intraprendere, dall'inquadramento iniziale di "garzone", riservato ai serraforma, è riuscito, gradino dopo gradino, ad inserirsi in quello più alto riservato ai Maestri Vetrai, grazie alle competenze raggiunte.

Dopo la presentazione gli ospiti potranno ammirare l’arte dei maestri vetrai che per l’occasione dimostreranno la soffiatura del cristallo.