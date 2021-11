Al lavoro senza Green Pass, centro estetico chiuso 5 giorni

I Nas di Firenze sono entrati in azione in due casi in Toscana. Nel primo hanno denunciato la titolare di un centro estetico a Firenze: la donna svolgeva l'attività nonostante fosse irregolarmente in Italia. Già segnalata per sfruttamento della prostituzione, la donna è nel mirino dell'Autorità di Pubblica Sicurezza che ne sta valutando la posizione sul territorio nazionale.

Un altro intervento è avvenuto a Prato. L'attività di un centro estetico orientale è stata sospesa per cinque giorni. La titolare è stata sorpresa a lavorare senza la certificazione verde Covid-19. Sono state inoltre riscontrate carenze strutturali e sanitarie quali locali non idonei e strumentazione utilizzata non sottoposta a regolare sterilizzazione e sanificazione.