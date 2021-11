Livorno ricorda i contadini che nel 1496 difesero la città combattendo contro le truppe imperiali

Domenica 14 novembre sarà ricordata la difesa di Livorno del novembre 1496 ad opera di contadini livornesi che si batterono contro le truppe dell'imperatore Massimiliano d'Asburgo.

La commemorazione avrà luogo alla statua del Villano in piazza del Municipio, divenuta simbolo della storia di Livorno e della livornesità, alla presenza del sindaco Luca Salvetti e di Lenny Bottai dell'Associazione “Repubblica dei villani”, associazione che si è adoperata, attraverso un’iniziativa di raccolta fondi popolare, per il restauro del monumento.

Nell'occasione sarà affissa alla statua una targa storica in ricordo di quegli avvenimenti e presentato lo spazio a verde attorno al monumento.

Come noto, dallo scorso 19 marzo, in occasione della ricorrenza del 415° anniversario dell'elevazione di Livorno a Città, avvenuta nel 1606, la statua, dopo il trasferimento da largo Fratelli Rosselli e un'accurata opera di restauro, è stata collocata in piazza del Municipio, di fronte alla Provincia.

La scultura, che sormonta la fonte del Villano, è opera di Vitaliano De Angelis e Giulio Guiggi.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa