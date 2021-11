Mercato straordinario a Firenze in via Cavour

Un giorno con un mercato straordinario in via Cavour. Organizzato da Confcommercio il mercato “il Magnifico” si svolgerà nella parte rialzata di piazza San Marco e lungo via Cavour dal lato della biblioteca Marucelliana fino al negozio di giocattoli Dreoni. Sono una trentina gli operatori che daranno vita al mercato dalle 9 alle 20 e saranno presenti con varie tipologie di merci: dal cuoio alla pelletteria, dal miele alla bigiotteria, agli oggetti del modernariato e dell’antiquariato.

“Ringraziamo Confcommercio per questa iniziativa – ha detto l’assessore al commercio Federico Gianassi – organizzata in una zona per la quale come amministrazione ci stiamo impegnando per valorizzarla. Questa iniziativa nasce anche dal desiderio del Comune di rilanciare il tratto da via Martelli a piazza San Marco attraverso anche l’animazione lungo la strada”.

“Il Magnifico, il mercato di via Cavour, piacerà alla gente, la voglia di continuare a vivere la città è forte” ha detto il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni. “Le nostre città hanno bisogno di iniziative come queste, manifestazioni a misura d’uomo che avvicinano le persone e che mettono in rete amministrazioni, associazioni, operatori commerciali e centri commerciali naturali nel realizzare proposte fruibili e accessibili da tutti”.

Per lo svolgimento del mercato sono stati disposti alcuni provvedimenti di circolazione. Domani in orario 9-21 in via Cavour saranno in vigore divieti di sosta (tra piazza San Marco e il numero civico 9) e di transito (tra piazza San Marco e via Gori). Potranno transitare in deroga i bus del trasporto pubblico oltre ai mezzi di polizia e soccorso e a quelli in ingresso/uscita dai passi carrabili (con direzione di marcia da via dei Pucci verso piazza San Marco). Sarà transitabile l'attraversamento in corrispondenza dell'incrocio con via Guelfa-via degli Alfani. Nello stesso orario sarà revocata la corsia riservata in via degli Arazzieri (da piazza San Marco a via San Gallo).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa