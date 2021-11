Montespertoli a novembre si rifà le strade

Sono numerosi i cantieri che interessano le strade comunali del territorio di Montespertoli in questa stagione autunnale. L’Amministrazione Comunale e i soggetti gestori dei servizi di rete, infatti, stanno eseguendo lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali in diversi punti del paese, lavorando in sinergia.

Centria Reti Gas, infatti, sta portando avanti i lavori di nuova asfaltatura di via Ortimino, nel lungo tratto interessato dall’estensione della rete gas. Contestualmente, Acque SpA ha provveduto a realizzare nuovi tappeti d’usura in via Ribaldaccio, via Gigli, via Trieste e via Martini, nei punti interessati dai lavori di depurazione. Infine, questa settimana è stato eseguito l’intervento di riasfaltatura di alcuni segmenti considerati pericolosi in via Mandorli, nel tratto che dal capoluogo porta all’impianto di compostaggio di Casa Sartori.

Accanto a questi lavori stradali, infine, ci sono due cantieri che il Comune di Montespertoli sta portando avanti grazie alle risorse per l’abbattimento delle barriere architettoniche e lo sviluppo sostenibile: via Marconi, da un lato, è quasi completata, dal momento che sono stati ultimati i nuovi marciapiedi e il nuovo manto stradale e si è in attesa della segnaletica verticale e orizzontale; il cantiere di via Meucci, invece, è prossimo a partire e interesserà sia il manto stradale sia i marciapiedi, che verranno messi a norma.

“Il territorio comunale di Montespertoli è molto vasto, ma cerchiamo di sfruttare ogni occasione per prenderci cura delle nostre strade e dei nostri marciapiedi. La vivibilità di un luogo si misura anche dagli interventi di manutenzione come questi, perché si traducono spesso in più sicurezza stradale, più fruibilità e meno barriere per soggetti con disabilità. I lavori stradali sono uno dei segni più tangibili della presenza dell’Amministrazione e noi – pur con tutte le difficoltà dovute all’estensione superficiale del Comune – vogliamo esserci” commenta il Vicesindaco Marco Pierini, che ha anche la delega ai Lavori Pubblici.

Fonte: Comune di Montespertoli