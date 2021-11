Morto biker 39enne Riccardo Ravalli, corteo di moto per i funerali

Morto in autostrada nell Reggiano Riccardo Ravalli, noto al piccolo schermo per essere stato un tronista del programma tv Uomini e Donne.

L'ex albergatore aveva 39 anni, era originario di Catania ma viveva nel Pistoiese, a Pieve a Nievole.

I funerali si svolgeranno sabato 13 novembre alle 11 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta a Montecatini Terme.

Per omaggiare la sua passione per le moto, alcuni bikers organizzeranno un corteo per raggiungere la chiesa di Montecatini.