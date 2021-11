Orientamento all'Isis di Castelfiorentino, le giornate dedicate

Sabato 20 novembre ore 16.30-19:00 – Auditorium ISIS Enriques (È richiesta la prenotazione utilizzando il link https://forms.office.com/r/cxd5SgXbjk)

Un'occasione per illustrare agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e alle famiglie, il profilo didattico e formativo dei tre ordini dell’istruzione superiore che sono rappresentati nell’offerta formativa dell'Istituto Enriques di Castelfiorentino, quale polo di Istruzione Superiore Liceale-Tecnico-Professionale, intercomunale e interprovinciale nell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa.

Durante la riunione verranno presentati gli indirizzi dell’Istituto, i percorsi di formazione professionale (IeFP), i progetti e le attività in essere, nonché le altre attività dedicate all’orientamento.

All’evento saranno presenti la dirigente scolastica Barbara Degli Innocenti, con il suo staff, i coordinatori di Dipartimento e le Funzioni Strumentali per l’Orientamento. Parteciperanno anche gli studenti tutor del progetto zonale della Peer Education che avranno il compito di accompagnare, come dei “fratelli e sorelle maggiori”, i nuovi iscritti nell’esperienza della scuola superiore.

Avremo il piacere di condividere questo momento con le Amministrazioni Comunali, invitate all’incontro nelle figure dei Sindaci e degli Assessori alla P.I. dei nostri Comuni, con i Dirigenti, le Funzioni Strumentali e i docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo Grado.

Al termine ci saluteremo con un aperitivo preparato dai nostri studenti e dalle nostre studentesse dell’indirizzo alberghiero.

GIORNATE DEDICATE ALL’ORIENTAMENTO (E’ richiesta la prenotazione utilizzando il link https://forms.office.com/r/cxd5SgXbjk)

Sarà possibile incontrare i docenti, assistere e partecipare alle attività di laboratorio caratterizzanti i diversi indirizzi di studio:

- 27 novembre 2021

17.00-19.00

Welcome Day

- 10 dicembre 2021

18.00-21.00

Happy Hour all’Enriques con aperitivo

- 18 dicembre 2021

17.00-19.00

Welcome Day

- 14 gennaio 2022

18.00-21.00

Happy Hour all’Enriques con aperitivo

- 15 gennaio 2022

17.00-19.00

Welcome Day

WORKSHOPS INDIVIDUALI

I singoli studenti verranno accolti, inseriti nelle classi e nei laboratori e potranno partecipare alle lezioni per meglio verificare se la scuola che si apprestano a scegliere risponde alle loro aspettative e alle loro esigenze.

LABORATORI D’ORIENTAMENTO “A CLASSI APERTE"

Permetteranno alle classi terze della scuola secondaria di primo grado di collegarsi on line per partecipare in diretta allo svolgimento delle lezioni, secondo un programma concordato con i docenti della classe.

Per partecipare alle attività singole/di classe di orientamento è necessario contattare le referenti prof.ssa Donatella Papucci e Prof.ssa Laura Filippi all’ indirizzo mail info.openday@isisenriques.edu.it

Fonte: Istituto Enriques di Castelfiorentino